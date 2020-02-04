США хотят помочь Кыргызстану улучшить качество воздуха. Об этом на презентации дорожной карты по улучшению качества воздуха и городского пространства в столице сообщил посол США Дональд Лу.

Он отметил, что вырос в Лос-Анджелесе, и в то время у нас было самое плохое качество воздуха во всем мире. «Я помню, как, будучи ребенком, кашлял и ходил к доктору из-за моей астмы», — сказал он.

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Дональд Лу добавил, что сегодня ситуация в Лос-Анджелесе изменилась, качество воздуха значительно улучшилось.

«Мы сделали это посредством технологий, законов и просвещения общественности. Во-первых, сегодня в Калифорнии самые жесткие законы в мире относительно выбросов автотранспортных средств. Во-вторых, все наши заводы и электростанции оснащены технологиями для очистки дыма, который исходит от них. И последнее, руководство города, школ и родители поработали вместе, чтобы просветить общественность, когда детям безопасней всего играть и заниматься спортом на улице или как снизить автомобильный трафик, используя общественный транспорт», — рассказал Дональд Лу.

Глава дипмиссии отметил, что американская сторона хочет помочь Кыргызстану улучшить качество воздуха. В частности, поддерживать мэрию Бишкека и организации гражданского общества в выработке решений в борьбе со смогом.

«Мы гордимся, что предоставляем точные данные о качестве воздуха благодаря установке в посольстве США в Бишкеке монитора, который был официально зарегистрирован в государственном реестре средств измерения КР. Кроме того, мы организуем поездки в США по программам обмена для ваших экспертов по охране окружающей среды, а также организуем тренинги по этой теме здесь в Кыргызстане», — сказал Дональд Лу.