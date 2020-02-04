Пересмотр дела Текебаева. Защита обвиняемых считает, что процесс затягивают

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по уголовному делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Суд проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

В ходе заседания был допрошен свидетель обвинения Калыбек Кадыркулов. Он рассказал, что Талант Маматкеримов (по версии следствия — посредник между Текебаевым и Маевским. — Прим. 24.kg) якобы предлагал работу в MegaCom.

Читайте по теме Пересмотр дела Текебаева. Подсудимый похвалил свидетеля за правду

Адвокат Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакунова сообщила, что во время следствия Калыбек Кадыркулов пояснил, что не помнит, в какой именно отдел и на какую позицию его хотели трудоустроить. Юрист считает, что свидетелю на самом деле никто ничего не предлагал, его попросили дать такие показания.

Во время заседания выяснилось, что экс-гендиректор ЗАО «Альфа Телеком» Азат Базаркулов и супруга бывшего депутата Омурбека Абдырахманова представили суду неверные адреса проживания. По адресу Базаркулова расположен офис, а по адресу Абдырахмановой — столовая.

Судья Айнура Сатарова объявила, что уходит в отпуск и следующее заседание назначено на 24 февраля.

Адвокат Таалайгуль Токтакунова считает, что судья затягивает процесс намеренно. По ее мнению, Айнура Сатарова ищет различные причины для того, чтобы вновь отложить процесс, хотя ранее это дело рассматривалось даже без обеда и до позднего вечера.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.