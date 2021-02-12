В Бишкеке обнаружили шесть подростков, гулявших ночью без взрослых

В Бишкеке продолжаются пешие обходы по выявлению беспризорных и попрошайничающих детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, накануне Первомайский акимиат совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних УВД, отделом защиты семьи и детей управления социального развития (ОПСД) провел дневную и ночную инспекции.

«Днем выявлены две женщины с маленькими детьми, которые занимались попрошайничеством. С ними проведена разъяснительная работа, составлены протоколы о недопущении подобных случаев. Во время ночного рейда обнаружены шесть подростков, которые находились в ночное время суток без сопровождения взрослых. Троих доставили в центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних при МВД КР до выяснения обстоятельств, остальных передали родителям», — отметили в мэрии.

В мэрии напомнили, куда можно обратиться тем, кто стал свидетелями жестокого обращения с детьми или увидел занимающихся попрошайничеством.

Отделы поддержки семьи и детей:

Октябрьский район: 0312510375, 0772637987 Назгуль Солтонбаева;

Ленинский район: 0312883899,0502021404 Нуриза Сталбекова;

Свердловский район: 0312530576, 0706821676 Тамара Акжолтоева;

Первомайский район: 0312670386, 0553225905 Айбек Бекетаев;

Также можно звонить на горячую линию Министерства труда и социального развития — 111 и в милицию — 102.