В Свердловском районе Бишкека выявлено 18 беспризорных подростков

В Свердловском районе столицы найдены 18 беспризорных подростков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в столице продолжаются пешие обходы по выявлению беспризорных детей и занимающихся попрошайничеством.

Накануне Свердловский акимиат совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних УВД (ИДН), отделом защиты семьи и детей управления социального развития (ОПСД) провели инспекцию на территории района, в частности на базарах «Ак-Эмир», «Чынар», «Улар», «Таалай», «Дордой», «Аламедин», «Мадина», в торговых центрах «Дордой-плаза», «Чынар», ЦУМ, а также на прилегающей территории центральной мечети по улице Гоголя, мечети имени Махмуда Кашгари на улице Осмонкула, центральной мечети имени Имама Сарахси на проспекте Жибек Жолу, мечети на рынке «Мадина» и девяти компьютерных клубов.

«В ходе рейда выявлено 18 подростков, из них 5 детей доставлены в Центр профилактики правонарушений среди несовершеннолетних МВД КР, 4 подростка — в центр реинтеграции «Айданек», еще 9 — возвращены родителям и родственникам. С каждым ребенком и родителем проведена разъяснительная беседа, а нуждающимся семьям оказана социальная помощь», — отметили в мэрии.

В мэрии напомнили, куда можно обратиться тем, кто стал свидетелями жестокого обращения с детьми или увидел занимающихся попрошайничеством.

Отделы поддержки семьи и детей:

Октябрьский район: 0312510375, 0772637987 Назгуль Солтонбаева;

Ленинский район: 0312883899,0502021404 Нуриза Сталбекова;

Свердловский район: 0312530576, 0706821676 Тамара Акжолтоева;

Первомайский район: 0312670386, 0553225905 Айбек Бекетаев;

Также можно звонить на горячую линию Министерства труда и социального развития — 111 и в милицию — 102.