Запрещен ли бозо для мусульман? Ответ Духовного управления мусульман КР

Муфтият не принимал решения о запрете употребления бозо. Об этом 24.kg заявили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

По их словам, информация о том, что в ДУМК приняли фатву о запрете употребления национального напитка, является недостоверной.

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«У нас нет фатвы относительно национальных напитков. Но, как известно, священнослужители рекомендуют верующим воздержаться от употребления бозо, так как он является пьянящим напитком», — заявили в ДУМК.

Отметим, фатва — это решение по какому-либо вопросу, основанное на принципах ислама. В Кыргызстане его принимают большинством голосов членов Совета улемов.

Последний раз Совет улемов принял фатву по сетевому маркетингу, прививкам и пластическим операциям.