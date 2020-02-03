Запрещен ли бозо для мусульман? Ответ Духовного управления мусульман КР

Муфтият не принимал решения о запрете употребления бозо. Об этом 24.kg заявили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.
По их словам, информация о том, что в ДУМК приняли фатву о запрете употребления национального напитка, является недостоверной.
Отметим, фатва — это решение по какому-либо вопросу, основанное на принципах ислама. В Кыргызстане его принимают большинством голосов членов Совета улемов.
Последний раз Совет улемов принял фатву по сетевому маркетингу, прививкам и пластическим операциям.