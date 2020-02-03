ГРС: О продаже настоящих бланков кыргызстанских ID-карт не может быть и речи

«Мошенники продают фальшивые ID-карты Кыргызстана. О том, что у них есть легальные пустые бланки внутренних паспортов, не может быть и речи», — заявили 24.kg в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, в России есть множество сайтов, которые предлагают купить поддельные документы. Они регулярно блокируются Роскомнадзором, но через некоторое время снова появляются на другом доменном адресе. При этом к продаже предлагаются не только кыргызские паспорта, но и документы других стран, в том числе и европейских. В столице РФ тоже часто появляются объявления с предложением купить документы других государств.

«Это разветвленная профессиональная сеть, однако они изготавливают подделку. При этом особо подчеркнем: речь не идет о том, что у них есть легальные бланки. Им они и не нужны. Это обычный пластик, на который можно нанести любую информацию. У них не может быть легальных бланков ID-карт, потому что их уже нет. С 2017 года в Кыргызстане выпускаются биометрические ID-карты», — рассказали в ГРС.

В ведомстве сообщили, что регулярно обращаются в правоохранительные органы России, чтобы они приняли меры. Российская сторона отвечает, что меры приняты, сайт заблокирован.

«Обратите внимание, что новые паспорта не подделывают. Именно поэтому в международной практике существует правило менять основные документы каждые пять лет. Это делается в том числе и для того, чтобы избежать подделок», — заключили в ГРС.

Напомним, сегодня стало известно о том, что на одном из российских сайтов продают кыргызские ID-карты старого образца за 15 тысяч рублей.