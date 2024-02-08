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Общество

Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти

В Министерстве цифрового развития предоставили 24.kg данные о стоимости услуг, бланков свидетельств по регистрации актов гражданского состояния и паспортов граждан КР.

Бланки свидетельств по регистрации актов гражданского состояния (с учетом банковских услуг):

Свидетельство о рождения

100

Свидетельство о смерти

25

Свидетельство о заключении брака

100

Свидетельство о расторжении брака

25

Свидетельство о перемене Ф.И.О.

25

Повторная выдача свидетельства из актов гражданского состояния

345

Госпошлина (за повторную выдачу свидетельства)

110

Проведение торжественной регистрации заключения брака по желанию заявителя (с учетом банковских услуг)

Во Дворце бракосочетания города Бишкека

2 тысячи 36 сомов

Во Дворце бракосочетания города Оша

915 сомов

Вне помещения межрегиональных отделов по городам Бишкеку и Ошу

4 тысячи 574 сома

В межрегиональных отделах по республике

403 сома, вне помещения — 901 сом

Срочные услуги ЗАГС

Внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния

345

Срочное внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния

678

Срочная регистрация перемены Ф.И.О.

678

Срочное подтверждение сведений о гражданстве, регистрации, документирования населения и актов гражданского состояния

200

Оформление, продление постоянных и временных видов на жительство (за выдачу)

Временный вид на жительствогражданам стран СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства

2 тысячи 345

Временный вид на жительствогражданам дальнего зарубежья

10 тысяч 355

Постоянный вид на жительствогражданам стран СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства

2 тысячи 845

Постоянный вид на жительствогражданам дальнего зарубежья

15 тысяч 375

За продление срока действия постоянного или временного вида на жительство

545

Замена ранее выданного, утраченного либо испорченного вида на жительство иностранному гражданину и лицу без гражданства

545

За регистрацию или продлениесрока действия регистрациииностранного паспорта или заменяющего его документа

110

Оформление разрешений для въезда в приграничную зону иностранным гражданам и лицам без гражданства на короткий промежуток времени

За выдачу пропускагражданам Кыргызстана

387

За выдачу пропуска иностранным гражданам и лицам без гражданства Кыргызстана

600

С заявления о приобретениигражданства Кыргызстана

442

С заявления о выходеиз гражданства Кыргызстана

442

С ходатайства о приеме в гражданство Кыргызстана

2 тысячи 352

С ходатайства о выходеиз гражданства Кыргызстана

2 тысячи 352

С ходатайства о приеме в гражданство для беженцев и вынужденных переселенцев

442

Стоимость бланков паспортов

E—ID

Цена

Впервые получающие/замена

621

Этнические кыргызы,

безработные граждане

621

Смена Ф.И.О./национальности/места жительства

681

Утеря паспорта/порча

1 тысячу 151

Общегражданский паспорт (ОГП) — загран

Цена 34/50 страниц

Впервые получающие/замена

1 тысячу 21/1 тысячу 89

Этнические кыргызы,

безработные граждане

1 тысячу 21/1 тысячу 89

Перемена Ф.И.О. (по браку)/

перемена национальности

1 тысячу 121/1 тысячу 189

Утеря паспорта/порча

1 тысячу 550/1 тысячу 618

Граждане, вызываемые в иностранные суды в качестве свидетелей, потерпевших и экспертов

1 тысячу 81/1 тысячу 149

Изготовление паспортов в срочном порядке

E—ID — внутренний паспорт

3-рабочих часа (город Бишкек)

2 — рабочих дня

4 — рабочих дня

8 — рабочих дней

Впервые получающие/замена паспорта

6 тысяч 551

2 тысячи 612

2 тысячи 224

1 тысяча 707

Перемена — Ф.И.О./национальности/места жительства

6 тысяч 611

2 тысячи 672

2 тысячи 284

1 тысяча 767

Утеря паспорта/порча

6 тысяч 751

2 тысячи 812

2 тысячи 424

1 тысяча 907

Общегражданский паспорт — загран 34/50 стр.

        

Впервые получающие/замена

8 тысяч 788/8 тысяч 853

3 тысячи 473/3 тысячи 541

3 тысячи 44/3 тысячи 109

2 тысячи 920/2 тысячи 985

Граждане, вызываемые в иностранные суды в качестве свидетелей, потерпевших и экспертов

8 тысяч 848/8 тысяч 913

3 тысячи 533/3 тысячи 601

3 тысячи 104/3169

2 тысячи 980/3 тысячи 45

Смена Ф.И.О./национальности/места жительства

8 тысяч 888/8 тысяч 953

3 тысячи 573/3 тысячи 641

3 тысячи 144/3 тысячи 209

3 тысячи 20/3 тысячи 85

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/280506/
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