Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти

В Министерстве цифрового развития предоставили 24.kg данные о стоимости услуг, бланков свидетельств по регистрации актов гражданского состояния и паспортов граждан КР.

Бланки свидетельств по регистрации актов гражданского состояния (с учетом банковских услуг):

Свидетельство о рождения 100 Свидетельство о смерти 25 Свидетельство о заключении брака 100 Свидетельство о расторжении брака 25 Свидетельство о перемене Ф.И.О. 25 Повторная выдача свидетельства из актов гражданского состояния 345 Госпошлина (за повторную выдачу свидетельства) 110

Проведение торжественной регистрации заключения брака по желанию заявителя (с учетом банковских услуг)

Во Дворце бракосочетания города Бишкека 2 тысячи 36 сомов Во Дворце бракосочетания города Оша 915 сомов Вне помещения межрегиональных отделов по городам Бишкеку и Ошу 4 тысячи 574 сома В межрегиональных отделах по республике 403 сома, вне помещения — 901 сом

Срочные услуги ЗАГС

Внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния 345 Срочное внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния 678 Срочная регистрация перемены Ф.И.О. 678 Срочное подтверждение сведений о гражданстве, регистрации, документирования населения и актов гражданского состояния 200

Оформление, продление постоянных и временных видов на жительство (за выдачу)

Временный вид на жительствогражданам стран СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства 2 тысячи 345 Временный вид на жительствогражданам дальнего зарубежья 10 тысяч 355 Постоянный вид на жительствогражданам стран СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства 2 тысячи 845 Постоянный вид на жительствогражданам дальнего зарубежья 15 тысяч 375 За продление срока действия постоянного или временного вида на жительство 545 Замена ранее выданного, утраченного либо испорченного вида на жительство иностранному гражданину и лицу без гражданства 545 За регистрацию или продлениесрока действия регистрациииностранного паспорта или заменяющего его документа 110

Оформление разрешений для въезда в приграничную зону иностранным гражданам и лицам без гражданства на короткий промежуток времени

За выдачу пропускагражданам Кыргызстана 387 За выдачу пропуска иностранным гражданам и лицам без гражданства Кыргызстана 600 С заявления о приобретениигражданства Кыргызстана 442 С заявления о выходеиз гражданства Кыргызстана 442 С ходатайства о приеме в гражданство Кыргызстана 2 тысячи 352 С ходатайства о выходеиз гражданства Кыргызстана 2 тысячи 352 С ходатайства о приеме в гражданство для беженцев и вынужденных переселенцев 442

Стоимость бланков паспортов

E—ID Цена Впервые получающие/замена 621 Этнические кыргызы, безработные граждане 621 Смена Ф.И.О./национальности/места жительства 681 Утеря паспорта/порча 1 тысячу 151

Общегражданский паспорт (ОГП) — загран Цена 34/50 страниц Впервые получающие/замена 1 тысячу 21/1 тысячу 89 Этнические кыргызы, безработные граждане 1 тысячу 21/1 тысячу 89 Перемена Ф.И.О. (по браку)/ перемена национальности 1 тысячу 121/1 тысячу 189 Утеря паспорта/порча 1 тысячу 550/1 тысячу 618 Граждане, вызываемые в иностранные суды в качестве свидетелей, потерпевших и экспертов 1 тысячу 81/1 тысячу 149

Изготовление паспортов в срочном порядке