Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти

В Министерстве цифрового развития предоставили 24.kg данные о стоимости услуг, бланков свидетельств по регистрации актов гражданского состояния и паспортов граждан КР.
Бланки свидетельств по регистрации актов гражданского состояния (с учетом банковских услуг):
|
Свидетельство о рождения
|
100
|
Свидетельство о смерти
|
25
|
Свидетельство о заключении брака
|
100
|
Свидетельство о расторжении брака
|
25
|
Свидетельство о перемене Ф.И.О.
|
25
|
Повторная выдача свидетельства из актов гражданского состояния
|
345
|
Госпошлина (за повторную выдачу свидетельства)
|
110
Проведение торжественной регистрации заключения брака по желанию заявителя (с учетом банковских услуг)
|
Во Дворце бракосочетания города Бишкека
|
2 тысячи 36 сомов
|
Во Дворце бракосочетания города Оша
|
915 сомов
|
Вне помещения межрегиональных отделов по городам Бишкеку и Ошу
|
4 тысячи 574 сома
|
В межрегиональных отделах по республике
|
403 сома, вне помещения — 901 сом
Срочные услуги ЗАГС
|
Внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния
|
345
|
Срочное внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния
|
678
|
Срочная регистрация перемены Ф.И.О.
|
678
|
Срочное подтверждение сведений о гражданстве, регистрации, документирования населения и актов гражданского состояния
|
200
Оформление, продление постоянных и временных видов на жительство (за выдачу)
|
Временный вид на жительствогражданам стран СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства
|
2 тысячи 345
|
Временный вид на жительствогражданам дальнего зарубежья
|
10 тысяч 355
|
Постоянный вид на жительствогражданам стран СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства
|
2 тысячи 845
|
Постоянный вид на жительствогражданам дальнего зарубежья
|
15 тысяч 375
|
За продление срока действия постоянного или временного вида на жительство
|
545
|
Замена ранее выданного, утраченного либо испорченного вида на жительство иностранному гражданину и лицу без гражданства
|
545
|
За регистрацию или продлениесрока действия регистрациииностранного паспорта или заменяющего его документа
|
110
Оформление разрешений для въезда в приграничную зону иностранным гражданам и лицам без гражданства на короткий промежуток времени
|
За выдачу пропускагражданам Кыргызстана
|
387
|
За выдачу пропуска иностранным гражданам и лицам без гражданства Кыргызстана
|
600
|
С заявления о приобретениигражданства Кыргызстана
|
442
|
С заявления о выходеиз гражданства Кыргызстана
|
442
|
С ходатайства о приеме в гражданство Кыргызстана
|
2 тысячи 352
|
С ходатайства о выходеиз гражданства Кыргызстана
|
2 тысячи 352
|
С ходатайства о приеме в гражданство для беженцев и вынужденных переселенцев
|
442
Стоимость бланков паспортов
|
E—ID
|
Цена
|
Впервые получающие/замена
|
621
|
Этнические кыргызы,
безработные граждане
|
621
|
Смена Ф.И.О./национальности/места жительства
|
681
|
Утеря паспорта/порча
|
1 тысячу 151
|
Общегражданский паспорт (ОГП) — загран
|
Цена 34/50 страниц
|
Впервые получающие/замена
|
1 тысячу 21/1 тысячу 89
|
Этнические кыргызы,
безработные граждане
|
1 тысячу 21/1 тысячу 89
|
Перемена Ф.И.О. (по браку)/
перемена национальности
|
1 тысячу 121/1 тысячу 189
|
Утеря паспорта/порча
|
1 тысячу 550/1 тысячу 618
|
Граждане, вызываемые в иностранные суды в качестве свидетелей, потерпевших и экспертов
|
1 тысячу 81/1 тысячу 149
Изготовление паспортов в срочном порядке
|
E—ID — внутренний паспорт
|
3-рабочих часа (город Бишкек)
|
2 — рабочих дня
|
4 — рабочих дня
|
8 — рабочих дней
|
Впервые получающие/замена паспорта
|
6 тысяч 551
|
2 тысячи 612
|
2 тысячи 224
|
1 тысяча 707
|
Перемена — Ф.И.О./национальности/места жительства
|
6 тысяч 611
|
2 тысячи 672
|
2 тысячи 284
|
1 тысяча 767
|
Утеря паспорта/порча
|
6 тысяч 751
|
2 тысячи 812
|
2 тысячи 424
|
1 тысяча 907
|
Общегражданский паспорт — загран 34/50 стр.
|
Впервые получающие/замена
|
8 тысяч 788/8 тысяч 853
|
3 тысячи 473/3 тысячи 541
|
3 тысячи 44/3 тысячи 109
|
2 тысячи 920/2 тысячи 985
|
Граждане, вызываемые в иностранные суды в качестве свидетелей, потерпевших и экспертов
|
8 тысяч 848/8 тысяч 913
|
3 тысячи 533/3 тысячи 601
|
3 тысячи 104/3169
|
2 тысячи 980/3 тысячи 45
|
Смена Ф.И.О./национальности/места жительства
|
8 тысяч 888/8 тысяч 953
|
3 тысячи 573/3 тысячи 641
|
3 тысячи 144/3 тысячи 209
|
3 тысячи 20/3 тысячи 85