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Общество

В Минтруда разъяснили, почему некоторые подопечные интернатов без документов

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева призвала государственные органы обеспечить соблюдение прав людей c психиатрическими расстройствами. Она сообщила, что в Кадамджайском психоневрологическом социальном стационарном учреждении выявили 19 человек, у которых нет паспортов. По всей республике их 142.

По информации Минтруда, сейчас в их ведении 17 социальных стационарных учреждений (ССУ).

«В них проживают взрослые и дети с психоневрологическими заболеваниями, одинокие пожилые граждане и лица с инвалидностью, которые полностью или частично утратили навыки самообслуживания. Сотрудники интернатов оказывают содействие в получении документов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что они сталкиваются со следующими трудностями:

  • Некоторые получатели услуг родились не в Кыргызстане, а в союзных республиках (СССР). Для получения ими нового паспорта необходимо предъявить свидетельство о рождении или его дубликат и свидетельство о браке. Но запросы, отправляемые в другие государства по месту их рождения, остаются без ответов.
  • Есть подопечные с паспортами других стран. Но в Кыргызстане нет нормативной базы по организации депортации иностранных граждан, проживающих в домах-интернатах.
  • Третья категория — граждане, не имевшие постоянного места жительства до размещения в социальных учреждениях. В связи с тем, что они не могут правильно указать, где получали паспорта или свидетельства о рождении, оказать содействие в восстановлении документов проблематично.

«По вопросам документирования, которые вызывают серьезные проблемы, министерство обратилось в Минцифры с предложением разработать проект нормативного правового акта по выдаче паспортов получателям социальных услуг в упрощенном порядке», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288387/
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