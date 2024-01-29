Иностранцу выдали паспорт умершего кыргызстанца. Задержана подозреваемая

Задержана подозреваемая в незаконной выдаче паспорта иностранному гражданину, который находился в розыске. Об этом сообщило ГУВД столицы.

По его данным, 30 декабря 2023 года в Бишкеке задержали разыскиваемого иностранного гражданина О.А., 1985 года рождения, обвиняемого по статье 217 (создание и руководство финансовой инвестиционной пирамидой) УК Республики Казахстан. Заочно избрана мера пресечения — арест.

Установлено, что задержанный гражданин незаконно получил и неоднократно использовал паспорт гражданина Кыргызской Республики, умершего в 2000 году.

Он пересек государственную границу КР, скрываясь от правоохранительных органов Казахстана, а должностные лица регистрационного органа оказали ему содействие для дальнейшей легализации в республики.

«Более того, его успели привлечь к уголовной ответственности за хранение наркотических средств и оштрафовать в сумме 150 тысяч сомов», — отметили в ГУВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 347 (незаконная выдача паспорта) УК КР.

По подозрению в незаконной выдаче паспорта задержана и водворена в ИВС ГУВД Бишкека ведущий специалист отдела паспортно-визовой и регистрационной работы Октябрьского района Бишкека департамента регистрации населения К.А., 1981 года рождения.