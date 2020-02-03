Новый вирус в Китае. В Ухане за 10 дней построили временную больницу

Китай за 10 дней построил в Ухане (провинция Хубэй) временную больницу для борьбы с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщило ИА «Синьхуа».

По данным агентства, больница «Хошэньшань» накануне сдана в эксплуатацию.

«Лечение пациентов в новой больнице поручено 1 тысяче 400 военным медикам. Строительство больницы «Хошэньшань» на 1 тысячу койко-мест стартовало 23 января», — отметило ИА «Синьхуа».

Количество летальных исходов от нового коронавируса в КНР достигло 362. Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17 тысяч 205 человек.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.