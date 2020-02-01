Из-за коронавируса Apple закрыла все магазины в Китае

Apple до 9 февраля закрыла все магазины на территории материкового Китая в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

При попытке найти магазин на официальном китайском сайте Apple выводится сообщение: «В связи с ситуацией в области общественного здравоохранения и профилактическими мерами магазины Apple до 9 февраля временно закрываются».

По последним данным, жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.