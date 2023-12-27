Продажу «умных» часов Apple Watch запретили в США

Администрация президента США отказалась накладывать вето на решение Комиссии по международной торговле (ITC) о запрете на ввоз в страну «умных» часов Apple Watch. Он выписан на основании иска компании Masimo, которая специализируется на технологиях медицинского мониторинга и обвинила Apple в краже своих технологий, сообщило Reuters.

Приказ ITC вступил в силу 26 декабря — он запрещает ввоз и продажу в США устройств Apple Watch, в которых используют технологию измерения уровня кислорода в крови, поскольку эта технология нарушает патентные права Masimo.

Пульсоксиметр дебютировал в «умных» часах Apple Watch Series 6, которые вышли в 2020 году.

Производитель приостановил продажи Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США на минувшей неделе. Запрет не затрагивает бюджетную модель Apple Watch SE, продажи которой продолжаются и ранее реализованных устройств. Ретейлеры вправе продать имеющиеся запасы смарт-часов Apple, но новые завозить не могут.

По версии Masimo, Apple переманила ее сотрудников, украла технологию пульсоксиметрии и внедрила ее в популярные «умные» часы. Apple подала встречный иск на Masimo, охарактеризовав усилия оппонента как «маневр, расчищающий путь» для его собственных «умных» часов.

По итогам III квартала 2023 года подразделение Apple, которое специализируется на носимых устройствах, товарах для дома и аксессуарах — сюда относятся «умные» часы Apple Watch и наушники AirPod, принесло компании $8,28 миллиарда дохода.