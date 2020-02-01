Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 259 человек

От нового коронавируса в Китае умерло 259 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Одновременно увеличивается и число выздоровевших от вируса — 252 человека. Количество подтвержденных случаев заболевания продолжает расти — зарегистрировано 11 тысяч 374 случая.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 7 тысяч 153 случая заражения и 249 умерших.

Увеличивается и число стран, где зафиксировали зараженных коронавирусом. На данный момент заболевание не выявляли только в Африке и Южной Америке. В Кыргызстане также нет подтвержденных случаев.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.