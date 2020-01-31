Совет безопасности взял на контроль дело пограничника Талгата Аланова

Секретариат Совета безопасности взял на контроль ход досудебного производства по заявлению подполковника ГПС Талгата Аланова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

В частности, Военной прокуратуре рекомендовано истребовать в свое производство материалы дела по обращению офицера Пограничной службы и создать следственно-оперативную группу, в состав которой должны входить сотрудники соответствующих подразделений ГКНБ.

Спецслужбам также рекомендовано командировать в Военную прокуратуру КР сотрудников подразделений центрального аппарата для включения в состав вышеуказанной следственно-оперативной группы.

Кроме того, в четверг, 30 января, секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев принял подполковника Талгата Аланова. Полученные от него материалы переданы в Военную прокуратуру для обобщения.

Напомним, что ранее подполковник Государственной пограничной службы Талгат Аланов просил встречи с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Он хотел рассказать о коррупционных схемах на границе. В частности, что, по его словам, руководство ГПС якобы берет с одного контрольно-пропускного пункта от 200 тысяч сомов в месяц. Однако разговор с главой государства так и не состоялся.

Кроме того, на Талгата Аланова подали в суд коллеги. Они просят опровержения информации о незаконных деяниях в ГПС и выплате каждому из них по 100 тысяч сомов.