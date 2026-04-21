Происшествия

Дело силовиков. Бывшему следователю по прозвищу Вазелин тоже продлили арест

Бывшему следователю по прозвищу Вазелин тоже продлили арест. Об этом стало известно по итогам заседания Первомайского районного суда Бишкека, который удовлетворил ходатайство следователя и оставил под стражей экс-сотрудника ГКНБ Улана К.

Он будет содержаться в СИЗО-1 до 15 июня. Ранее ему предъявили обвинения по статье 336 «Коррупция» УК КР.

Напомним, суд также удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения бывшему начальнику Управления ГКНБ по Бишкеку Эльдару Жакыпбекову, известному по прозвищу Эду.

Эльдара Жакыпбекова назначили начальником УГКНБ столицы 3 декабря 2025 года. До этого возглавлял управление спецслужб по Чуйской области. Однако уже 13 февраля 2026-го его освободили от должности.

14 февраля в социальных сетях распространили видео, в котором показали фотографии спортсменов, предпринимателей, сотрудников силовых структур и чиновников. Авторы ролика отнесли этих людей к так называемой группе «40 чоро» Эльдара Жакыпбекова. Вазелина называли его особо приближенным. Официальные органы содержание видео публично не комментировали.

Расследование уголовного дела продолжается.
