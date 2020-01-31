Цифра дня. 638 миллионов сомов штрафов оплатили по проекту «Безопасный город»

Автовладельцы не оплатили 426 тысяч 215 штрафов по проекту «Безопасный город». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Отмечается, что с начала реализации проекта по 31 января 2020 года камеры зафиксировали 965 тысяч 978 нарушений Правил дорожного движения. 539 тысяч 763 штрафа уже оплачено, их сумма составила 638 миллионов 264 тысячи 825 сомов.

А вот сколько в общей сумме должны нарушители, в ГУОБДД затруднились ответить.

«У каждого разное нарушение. Кто-то должен по первой категории, кто-то по второй и третьей. Центр мониторинга может выдать информацию только по количеству и сумме уплаченных штрафов», — сказали в ведомстве.

Напомним, проект «Безопасный город» по выявлению нарушений ПДД на дорогах начал функционировать 12 февраля 2019 года.