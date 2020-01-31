Убийство Саймаити. В 2019 году из страны вывезли $88 миллионов

В 2019 году из страны вывезли $88 миллионов. Об этом на заседании депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити сообщил представитель ГТС.

По его данным, имен, озвученных в расследованиях «Азаттыка» и Kloop, нет в списке декларированных переводов денег.

«У меня данные только с 2017-го. Тогда, задекларировав, вывезли $70 миллионов, в 2018 году — $159 миллионов, в 2019-м — $88 миллионов. В этом списке людей, озвученных в материале журналистов, нет», — заявил представитель ГТС.