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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Из Китая в Кыргызстан прибыли 42 человека, еще троих поместили в карантин

За два дня, 28 и 29 января, в Кыргызстан прибыли из Китая 42 человека. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, из прибывших — 24 гражданина Кыргызстана и 18 из КНР.

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«Все прошли медицинские процедуры с помощью термосканера (тепловизора), лиц с признаками заболевания не выявили. В больнице Московского района находятся шесть человек, Сокулукского района — три. Все под наблюдением врачей, их состояние удовлетворительное. Остальные 33 человека отпущены для дальнейшего медицинского наблюдения по месту жительства», — сообщили в ведомстве.

Шестеро студентов, находившиеся в Иссык-Атинской больнице, выписаны из карантина и отправлены для дальнейшего медицинского наблюдения по месту жительства.

Всего на санитарно-карантинных пунктах на 30 января 2020 года прошли осмотр 14 тысяч 445 человек.

В Минздраве добавили, что получили временное руководство ВОЗ с рекомендациями по безопасному домашнему уходу для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию с умеренными симптомами и управлению за контактными лицами. На основании документа решено проводить медицинское наблюдение по месту постоянного и временного проживания прибывших лиц.

«Медицинское наблюдение будут проводить работники ЦСМ и ГСВ. Граждан, побывавших в городе Ухань, в обязательном порядке направят на обсервацию или госпитализацию до окончания инкубационного периода в течение 10 дней», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142153/
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