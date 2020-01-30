Молодые люди и дети менее восприимчивы к новому коронавирусу

Молодые люди и дети менее восприимчивы к коронавирусу нового типа, вспышка которого зафиксирована в Китае. Об этом сообщило Министерство здравоохранения России, пишет издание «Взгляд».

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В рекомендациях МЗ РФ указано, что статистических данных о заболеваемости среди детей в настоящее время нет, описаны только единичные случаи, связанные с новым типом коронавирусной инфекции.

Ведомство отметило, что они не позволяют объективно оценить особенности заболевания и характерные проявления этой клинической формы болезни на всех стадиях.

Особенностями клинической картины коронавирусных инфекций у детей являются поражение как верхних дыхательных путей (ринофарингит), так и нижних (бронхит, пневмония).