ВОЗ повторно оценит международную опасность коронавируса

Всемирная организация здравоохранения второй раз обсудит, стоит ли объявлять международную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса из Китая. Об этом сообщило Deutsche Welle.

По данным издания, внеочередное заседание ВОЗ пройдет сегодня, 30 января. Об этом объявил в микроблоге Twitter 29 января генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус.

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Он отметил, что лишь около одного процента заболевших этой формой пневмонии находятся вне Китая. «Однако в трех странах за пределами КНР зафиксировали случаи передачи вируса от человека к человеку. Эта потенциальная возможность дальнейшего распространения и является причиной, по которой я созвал заседание», — пояснил он.

В Китае подтвердили 7 тысяч 711 случаев заражения коронавирусом, 170 человек скончались. За пределами КНР, по данным ВОЗ, зафиксированы 68 случаев заболевания коронавирусом в 15 странах, включая Австралию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, ОАЭ, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею и Японию, Германию.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.