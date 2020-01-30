10:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

ВОЗ повторно оценит международную опасность коронавируса

Всемирная организация здравоохранения второй раз обсудит, стоит ли объявлять международную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса из Китая. Об этом сообщило Deutsche Welle.

По данным издания, внеочередное заседание ВОЗ пройдет сегодня, 30 января. Об этом объявил в микроблоге Twitter 29 января генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус.

Читайте по теме
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 170 человек

Он отметил, что лишь около одного процента заболевших этой формой пневмонии находятся вне Китая. «Однако в трех странах за пределами КНР зафиксировали случаи передачи вируса от человека к человеку. Эта потенциальная возможность дальнейшего распространения и является причиной, по которой я созвал заседание», — пояснил он.

В Китае подтвердили 7 тысяч 711 случаев заражения коронавирусом, 170 человек скончались. За пределами КНР, по данным ВОЗ, зафиксированы 68 случаев заболевания коронавирусом в 15 странах, включая Австралию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, ОАЭ, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею и Японию, Германию.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142035/
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
Жаңы вирус. Чагымчыл материал тараткан кыргызстандык Москвадан кармалды
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 170 человек
Масштабы коронавируса в Китае превзошли атипичную пневмонию
Кыргызстанец в Москве распространял фейки о коронавирусе
Кто находится в группе риска нового коронавируса из Китая, рассказала медик
Еще шесть студентов, прибывших из Китая, помещены в карантин
Новый вирус в Китае. Случаев заражения в Кыргызстане нет
Дарыканаларды медициналык беткаптардын баасын көтөрбөөгө чакырышты
Не повышать цены на медицинские маски призвали фармкомпании в Кыргызстане
Оштун базарларында мыйзамсыз сатылып жаткан эт азыктары сатыктан алынып салынды
Популярные новости
No&nbsp;comments. Водитель справил нужду прямо из&nbsp;салона маршрутки в&nbsp;центре Бишкека No comments. Водитель справил нужду прямо из салона маршрутки в центре Бишкека
Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;пассажира рейса из&nbsp;Таиланда заподозрили коронавирус В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус
Что построят на&nbsp;месте СИЗО-1 и&nbsp;ИК-47, рассказали в&nbsp;Бишкекглавархитектуре Что построят на месте СИЗО-1 и ИК-47, рассказали в Бишкекглавархитектуре
Бизнес
Globus открыл магазин в&nbsp;&laquo;Рабочем городке&raquo; и&nbsp;запустил интернет-магазин Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
Итоги планового развития 4G&nbsp;LTE-сети О! за&nbsp;месяц 2020 года Итоги планового развития 4G LTE-сети О! за месяц 2020 года
Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и&nbsp;России Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и России
Инвестиционный климат: в&nbsp;КР подписано первое соглашение о&nbsp;режиме стабилизации Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации
30 января, четверг
10:00
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 января Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 ян...
09:50
В Кызыл-Кие в пожаре погибла женщина
09:48
В Чуйской области компания незаконно перерабатывала газовый конденсат в бензин
09:24
ВОЗ повторно оценит международную опасность коронавируса
09:15
«Репортеры без границ» призвали отклонить иск Матраимовых к СМИ