Не повышать цены на медицинские маски призвали фармкомпании в Кыргызстане

Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники Кыргызстана провел оперативное совещание с участием представителей крупных фармацевтических фирм и сетей аптек. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, департамент призвал фармацевтические компании не повышать цену на медицинские маски и противовирусные препараты, а также воздержаться от их экспорта.

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В ведомстве сообщили, что в аптеках страны одноразовые маски и противовирусные лекарства есть в достаточных объемах.

Стоимость одной маски в среднем пять сомов.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.

Согласно данным онлайн-карты, число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 132 человек.