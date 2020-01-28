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Общество

Скандал в детсаду № 5. Правозащитница опасается за свою безопасность

«Я боюсь, что в отношении меня могут быть применены какие-то силовые методы», — об этом заявила на постоянной комиссии БГК по социальным вопросам правозащитница Анара Дауталиева.

На заседании рассматривается заявление родителей воспитанников детского сада № 5 на руководителя дошкольного учреждения, многочисленные нарушения, воровство продуктов и непрозрачность денежных сборов.

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По словам правозащитницы, по просьбе родителей она вошла в состав комиссии, созданной управлением образования мэрии.

«10 января в 8.43 мне позвонила какая-то женщина, представилась Нурбюбю, сказала, что они приехали за мной, чтобы ехать на комиссию. Но откуда у них мой домашний адрес?» — возмутилась Анара Дауталиева.

По ее словам, женщина, которая приехала за ней, представилась родственницей директора садика и сказала, что у правозащитницы будут последствия, если она продолжит работать в комиссии.

«Я тоже боюсь за своих детей, хоть они и совершеннолетние. Началось шельмование меня. На родителей, которые подписались под заявлением, оказывается давление», — отметила Анара Дауталиева.

Родитель Данил Абдрахманов сообщил, что за три года родители не получили никакого отчета по средствам, которые сдавали в общественное объединение.

«Даже председателя этого объединения в глаза не видели. Каждый месяц сдаем 1- 1,2 тысячи сомов, в зависимости от количества дней. Из них 660 сомов уходит на питание детей, а где остальные деньги — непонятно», — сказал он.

Данил Абдрахманов добавил, что деньги платят не на расчетный счет, а отдают воспитателям.

«После проверки практически на следующий день в сад завезли новые шкафы и полки. Три года ничего не менялось, а после нашего шума сразу привезли мебель. И откуда эти средства?» — задается вопросом родитель.

Заместитель начальника управления образования мэрии Бишкека Наталья Никифорова заметила, что многие факты, указанные в заявлении родителей, подтвердились. Но из-за болезни директора дошкольной организации комиссия приостановила работу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141793/
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