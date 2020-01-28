09:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Благодаря снегу уровень снизился во всех районах

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 28 января в 8.30:

  • в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 1,74 раза: PM2.5 среднесуточный — 61 мкг/м³, на момент измерения — 60 мкг/м³;
  • в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 1,4 раза: PM2.5 среднесуточный — 49 мкг/м³, на момент измерения — 49 мкг/м³;
  • в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 1,74 раза: PM2.5 среднесуточный — 61 мкг/м³, на момент измерения — 59 мкг/м³;
  • в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен в 1,25 раза: PM2.5 среднесуточный — 44 мкг/м³, на момент измерения —59 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипмиссии — 92 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 37 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным «МувГрин», установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

  • Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков. Но 2 декабря 2019 года они провели собственные замеры и признались — воздух в Бишкеке загрязнен, в том числе тяжелыми металлами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141752/
просмотров: 71
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается опасным для здоровья
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Опасное превышение практически во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опасен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повысился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Благодаря ветру уровень снизился
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается высоким во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в пять раз
Загрязнение воздуха. В некоторых районах дышать опасно для здоровья
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина напал на&nbsp;женщину с&nbsp;ребенком. Милиция проверяет сообщение В Бишкеке мужчина напал на женщину с ребенком. Милиция проверяет сообщение
24.kg не&nbsp;обладает доказательствами о&nbsp;причастности Матраимовых к&nbsp;контрабанде 24.kg не обладает доказательствами о причастности Матраимовых к контрабанде
Без паники. Информация о&nbsp;случае коронавируса в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; ложь Без паники. Информация о случае коронавируса в Кыргызстане — ложь
Большинство читателей 24.kg проголосовали&nbsp;бы за&nbsp;партию &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; Большинство читателей 24.kg проголосовали бы за партию «Мекеним Кыргызстан»
Бизнес
Инвестиционный климат: в&nbsp;КР подписано первое соглашение о&nbsp;режиме стабилизации Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации
Что такое комплаенс и&nbsp;как система работает на&nbsp;практике Что такое комплаенс и как система работает на практике
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; получил награду &laquo;За&nbsp;достижения в&nbsp;инновациях и&nbsp;технологиях&raquo; Банк «Бай Тушум» получил награду «За достижения в инновациях и технологиях»
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
28 января, вторник
09:05
Вице-мэр отчитал глав городских служб за недостаточную борьбу с коррупцией Вице-мэр отчитал глав городских служб за недостаточную...
09:03
Новый вирус в Китае. ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Благодаря снегу уровень снизился во всех районах
08:59
Суды первой инстанции перегружены делами. Что предлагает депутат
08:49
Отец насиловал 12-летнюю дочь. Обвинение добивается пожизненного заключения
27 января, понедельник
23:49
Новейший Boeing 777X совершил первый полет
23:20
В США мужчину оштрафовали за скелет на пассажирском сиденье