Билл Гейтс выделил $5 миллионов на борьбу с коронавирусом

Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс выделил из своего благотворительного фонда $5 миллионов на оказание поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету China Daily.

По данным издания, фонд Билла и Мелинды Гейтс активно взаимодействует по этому вопросу с китайскими партнерами — частными и общественными организациями, участвующими в деятельности по ликвидации пневмонии.

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«Выделенные средства будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных, их помещению на карантин и лечению, так и для ускоренной разработки вакцины от вируса», — говорится в сообщении.

«Мы глубоко обеспокоены распространением этого заболевания и выражаем искреннее уважение тем, кто находится в первых рядах по борьбе с пневмонией», — приводит слова директора китайского отделения фонда Ли Ино информагентство.

Издание также подчеркивает, что благотворительная организация намерена выделить еще $5 миллионов на оказание поддержки странам Африки для минимизации риска распространения вируса на континенте.

Отметим, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Пекин, чтобы встретиться с правительством Китая и экспертами в области здравоохранения в связи с распространением нового вида коронавируса. Об этом он заявил в Twitter.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.