Семья Матраимовых отозвала материальные претензии на 15 миллионов сомов к 24.kg

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова» отозвали материальные претензии к 24.kg на сумму 15 миллионов сомов.

В заявлении указано: в связи с тем, что 24.kg признало отсутствие доказательств утверждению в заголовке «Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов», истцы считают возможным отозвать материальные претензии.

Следующее заседание суда пройдет 29 января.