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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Семья Матраимовых отозвала материальные претензии на 15 миллионов сомов к 24.kg

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова» отозвали материальные претензии к 24.kg на сумму 15 миллионов сомов. 

В заявлении указано: в связи с тем, что 24.kg признало отсутствие доказательств утверждению в заголовке «Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов», истцы считают возможным отозвать материальные претензии. 

Следующее заседание суда пройдет 29 января.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141698/
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