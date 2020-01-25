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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Новый вирус в Китае. Число погибших увеличилось до 41, инфицированных — 1303

Новый тип коронавируса распространяется по Китаю: число умерших в китайской провинции Хубэй выросло до 39, сообщают местные власти. Общее число умерших в КНР достигло 41. Об этом пишет РИА Новости.

Из них 38 — жители города Ухань, один из Ичана, всего в провинции заражены 729 человек. По одной смерти зарегистрировано в провинциях Хэйлунцзян и Хэбэй.

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В 29 провинциях и городах зарегистрировано 1 тысяча 303 подтвержденных случая заражения. С подозрением на новый тип коронавируса числится 1 тысяча 965 человек. Вирус распространился в 30 регионах страны.

В настоящее время 13 тысяч 967 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением.

Из больниц выписаны 38 вылечившихся пациентов.

Издание Paper сообщает, что впервые от нового типа коронавируса в Китае скончался врач, им стал 62-летний отоларинголог Лян Удун, работавший в больнице Уханя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141594/
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