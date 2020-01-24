Опасные развлечения на льду. Нарушителей будут штрафовать

Сотрудники Госэкотехинспекции и ГУОБДД по Иссык-Кульской области будут выявлять нарушителей, которые самовольно организовали каток в Тонском районе. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь полпреда в Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев.

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По его словам, недопустимо, чтобы граждане на автомобилях катались по льду: это наносит вред экологии и подвергает опасности жизни людей.

«Каток несанкционированный, в Тонском районе уже находятся представители инспекции по экологической безопасности, сотрудники Патрульной милиции. Всех злостных нарушителей будут штрафовать и регистрировать в ЕРПП», — сказал Жаныбек Кожоев.

Напомним, на южном берегу Иссык-Куля, неподалеку от города Балыкчи, автомобили катают людей на замерзшем озере. Видео 24.kg прислал читатель. Он обеспокоен безопасностью детей.