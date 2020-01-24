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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Минздрав просит кыргызстанцев не паниковать из-за коронавируса в Китае

Минздрав Кыргызстана просит население не поддаваться панике из-за коронавируса в КНР. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Она напомнила, что с конца декабря в Китае осложнилась ситуация по коронавирусу.

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«В связи с этим Минздрав усилил санитарно-эпидемиологические меры. На пунктах пропуска через границу специалисты санэпидслужб работают в усиленном режиме, задействовано оборудование для раннего выявления симптомов, проводится опрос людей, пересекающих границу», — сказала Айнура Акматова.

Она добавила, что с 23 января граница с КНР закрыта, но это не связано с распространением коронавируса.

«Китай традиционно закрывает границу во время празднования Нового года по восточному календарю», — отметила начальник управления.

Она подчеркнула, что Минздрав усилил информационную работу с населением. «Но мы просим не впадать в панику, рекомендуем ограничить туристические и деловые поездки в КНР, насколько это возможно», — заключила Айнура Акматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141478/
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