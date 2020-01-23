Пересмотр дела Текебаева. Подсудимый похвалил свидетеля за правду

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по уголовному делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Суд проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

Приглашен свидетель Максим Сидоренко. В 2010 году он работал в компании «Нур-Телеком» на позиции заведующего отделом маркетинга. Свидетель рассказал, что свои показания, данные во время следствия и при рассмотрении дела в Первомайском районном суде летом 2017-го, полностью подтверждает и не отказывается от них.

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Максим Сидоренко рассказал, что в 2010 году Алексей Модин, занимавший в то время пост исполнительного директора в компании «Нур-Телеком», предлагал ему перейти вместе с ним в MegaCom. Но никаких подробностей, в частности, каким образом Модин собирался занять руководящую должность в организации, на каких условиях, Сидоренко не знает. Он уточнил: с Модиным его связывали исключительно деловые отношения, друг с другом они не откровенничали.

Отвечая на вопросы подсудимого Омурбека Текебаева, Максим Сидоренко подтвердил, что он знает бывшего директора Sky Mobile (позже она была преобразована в «Нур-Телеком») Дениса Шершнева, друга Алексея Модина. Однако другого приятеля Модина Андрея Зерницкого, используя связи которого, тот намеревался попасть в MegaCom, свидетель не знает.

Максим Сидоренко подтвердил, что никогда не слышал от Алексея Модина ни об Омурбеке Текебаеве, ни о Дуйшенкуле Чотонове.

«Молодец», — похвалил свидетеля Омурбек Текебаев.

«Я просто сказал правду», — поблагодарил обвиняемого Максим Сидоренко.

Свидетель подчеркнул, что не видел Алексея Модина уже несколько лет и ничего о нем не знает.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017-м получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019 года направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.