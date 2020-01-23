Новый вирус. Число погибших от него в Китае достигло 17 человек

Более 570 человек заболели в Китае коронавирусом нового типа. Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, где произошла вспышка заболевания и откуда началось его распространение.

Читайте по теме Коронавирус в Китае. В Кыргызстане приезжающих из КНР проверяют тепловизорами

Всего сообщили о 27 регионах, где есть заболевшие, о 17 погибших и около ста инфицированных, которые находятся в критическом состоянии.

23 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит обсуждать необходимость объявления режима ЧС из-за нового коронавируса, выявленного в Китае.

Вчера власти Китая ввели временный запрет на выезд для жителей города Ухань в провинции Хубэй в связи с распространением эпидемии.