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Общество

Новый вирус. Число погибших от него в Китае достигло 17 человек

Более 570 человек заболели в Китае коронавирусом нового типа. Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, где произошла вспышка заболевания и откуда началось его распространение.

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Всего сообщили о 27 регионах, где есть заболевшие, о 17 погибших и около ста инфицированных, которые находятся в критическом состоянии.

23 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит обсуждать необходимость объявления режима ЧС из-за нового коронавируса, выявленного в Китае.

Вчера власти Китая ввели временный запрет на выезд для жителей города Ухань в провинции Хубэй в связи с распространением эпидемии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141287/
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