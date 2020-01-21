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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

В Кыргызстане почти год нет спецпредставителя по приграничным вопросам

Состав комиссии по делимитации и демаркации госграниц не утверждался с 2012 года. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил депутат Исхак Пирматов.

По его словам, в составе этой комиссии нет вице-премьер-министра Жениша Разакова.

«В ней числятся люди, которые в данное время вообще не принимают участия в работе комиссии. Например, министр социального развития Улукбек Кочкоров, бывший вице-премьер Абдырахман Маматалиев», — сказал нардеп.

Он отметил, что должность специального представителя правительства Кыргызстана по приграничным вопросам до сих пор вакантна.

Напомним, что Курбанбая Искандарова освободили от должности специального представителя правительства Кыргызстана по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата кабмина, согласно поданному заявлению, весной 2019 года — после очередного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141098/
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