Прием платежей за нарушение ПДД приостановлен

Приостановлен прием платежей за нарушение ПДД в связи с проведением технических работ. Об этом сообщили в Госкомитете информационных технологий и связи.

В ведомстве напомнили, что президент подписал закон о снижении штрафов за нарушение некоторых правил дорожного движения. Сейчас специалисты технического оператора АИС «Безопасный город» начали вносить соответствующие изменения в систему приема платежей штрафов.

«Поэтому прием платежей за нарушение ПДД (штрафов) временно приостановили. Прием оплаты возобновят с 19 января 2020 года», — говорится в сообщении.