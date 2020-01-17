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Общество
Сюжет: Безопасный город

Прием платежей за нарушение ПДД приостановлен

Приостановлен прием платежей за нарушение ПДД в связи с проведением технических работ. Об этом сообщили в Госкомитете информационных технологий и связи.

В ведомстве напомнили, что президент подписал закон о снижении штрафов за нарушение некоторых правил дорожного движения. Сейчас специалисты технического оператора АИС «Безопасный город» начали вносить соответствующие изменения в систему приема платежей штрафов.

«Поэтому прием платежей за нарушение ПДД (штрафов) временно приостановили. Прием оплаты возобновят с 19 января 2020 года», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140861/
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