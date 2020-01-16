18:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

От Баха до Пьяццоллы. В Бишкеке выступит российский гобоист Алексей Балашов

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 23 января состоится концерт классической музыки «От Баха до Пьяццоллы».

Солист — Алексей Балашов (Москва, гобой) в сопровождении Президентского камерного оркестра «Манас», художественный руководитель и главный дирижер — народный артист Кыргызской Республики Эрнис Асаналиев.

Читайте по теме
Бишкекчане услышали, как звучит вибрафон. В столице выступил дуэт из Украины

В программе произведения композиторов — Иоганна Себастьяна Баха, Карла Филиппа Эмануэля Баха, Антонио Паскулли, Владимира Дашкевича, Астора Пьяццоллы. Гобоист Алексей Балашов — лауреат международных конкурсов. Его называют виртуозом гобоя, Паганини гобоя за высочайший уровень исполнительского мастерства, проникновенную и деликатную манеру игры, красивый звук инструмента, совершенное владение техническими сложностями гобоя.

Камерный оркестр «Манас» — это единственный оркестр Кыргызской Республики, удостоенный почетного статуса «президентский». Активное участие в пропаганде национальной и классической музыкальной культуры принесло оркестру заслуженное уважение и признание.

Билеты (400-500 сомов) можно купить на сайте ticket.kg, а также в кассе филармонии. Справки по телефонам: 0704400002, 0555108088.

Начало в 18.30.

24.kg является информационным партнером мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140678/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: вечер оперетты, детские мастер-классы, спектакли
Вечер оперетты пройдет в Бишкеке
Бишкекчане услышали, как звучит вибрафон. В столице выступил дуэт из Украины
Афиша Бишкека на выходные: выставки и новогодние представления
Афиша Бишкека на выходные: выставки, новогодние концерты и любимые сказки
Афиша Бишкека на выходные: «Щелкунчик», юбилейный концерт и новогодние ярмарки
Афиша Бишкека на выходные: два фестиваля, рождественская ярмарка, концерты
Афиша Бишкека на выходные: концерты, выставки, спектакли
Афиша Бишкека на выходные: рождественские ярмарки и «Лебединое озеро»
Метал-группа из Польши даст концерт в Бишкеке. Будет и автограф-сессия
Популярные новости
Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в&nbsp;суде назвать имена неких чиновников Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в суде назвать имена неких чиновников
В&nbsp;поддержку уволенной. Врачи детской больницы грозят не&nbsp;выйти на&nbsp;работу В поддержку уволенной. Врачи детской больницы грозят не выйти на работу
Нападение на&nbsp;Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg Нападение на Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg
Американцы Элиз и&nbsp;Нильс стали звездами тоев, выучив песню &laquo;Жамгыр токту&raquo; Американцы Элиз и Нильс стали звездами тоев, выучив песню «Жамгыр токту»
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
16 января, четверг
18:16
Два государственных кризисных центра откроют в Бишкеке и Оше Два государственных кризисных центра откроют в Бишкеке...
18:08
Убийство подростка в Кемине. Обвиняемого приговорили к 15 годам тюрьмы
18:02
От Баха до Пьяццоллы. В Бишкеке выступит российский гобоист Алексей Балашов
17:47
В Кыргызстане снизили штрафы за нарушение ПДД. Президент подписал закон
17:47
В Ошской области перестали выдавать бумажные рецепты. Теперь только электронные