От Баха до Пьяццоллы. В Бишкеке выступит российский гобоист Алексей Балашов

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 23 января состоится концерт классической музыки «От Баха до Пьяццоллы».

Солист — Алексей Балашов (Москва, гобой) в сопровождении Президентского камерного оркестра «Манас», художественный руководитель и главный дирижер — народный артист Кыргызской Республики Эрнис Асаналиев.

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В программе произведения композиторов — Иоганна Себастьяна Баха, Карла Филиппа Эмануэля Баха, Антонио Паскулли, Владимира Дашкевича, Астора Пьяццоллы. Гобоист Алексей Балашов — лауреат международных конкурсов. Его называют виртуозом гобоя, Паганини гобоя за высочайший уровень исполнительского мастерства, проникновенную и деликатную манеру игры, красивый звук инструмента, совершенное владение техническими сложностями гобоя.

Камерный оркестр «Манас» — это единственный оркестр Кыргызской Республики, удостоенный почетного статуса «президентский». Активное участие в пропаганде национальной и классической музыкальной культуры принесло оркестру заслуженное уважение и признание.

Билеты (400-500 сомов) можно купить на сайте ticket.kg, а также в кассе филармонии. Справки по телефонам: 0704400002, 0555108088.

Начало в 18.30.

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