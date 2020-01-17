В Бишкеке 17 января ясно. Температура воздуха ожидается +1 градус. День увеличился до 9 часов 25 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет притчу «Очень простая история»;

в арт-баре «Чемодан Зусмановича» состоится концерт проекта «Пингвины». Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Бисолт Дециев

Родился 17 января 1964 года в Казахстане. С 1997-го выступал за сборную команду Кыргызстана. Борец классического стиля, участвовавший в составе команды КР на Олимпиаде 1998 года (занял 4-е место).

Талантбек Кожонов

Родился 17 января 1966 года. Заместитель директора Антикоррупционной службы ГКНБ КР.

Замирбек Жумагулов

Родился 17 января 1972 года. Лучший футболист Кыргызстана 2002-го, один из лучших бомбардиров национальных чемпионатов за всю историю.

Айдин Шаршеев

Родился 17 января 1979 года. Статс-секретарь Министерства экономики КР.

Памятные даты

День детских изобретений

Датой выбран день рождения одного из выдающихся американцев Бенджамина Франклина, который свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые надевались на руки, — изобрел в 12 лет.

Батут, водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке, шрифт Брайля, перчатки без пальцев, бумажный пакет с квадратным дном, калькулятор — все это принесли в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей.

Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Все детские изобретения, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и интереснее. И сегодня именно тот день, в который нужно порадоваться изобретательности юных гениев, оценить значимость их многочисленных изобретений и поощрить разносторонние детские таланты.

Люди, которые меняли мир

Родился тюрколог Василий Радлов

Фото из интернета. Василий Радлов

Родился 17 (5) января 1837 года в Берлине. Российский востоковед-тюрколог, этнограф, один из пионеров сравнительно-исторического изучения тюркских языков и народов.

С 1858-го и до конца жизни жил и творил в России. В 1861–1862 и 1868–1869 годах он путешествовал по Северному Кыргызстану и Юго-Восточному Казахстану. Его труды «Образцы народной литературы тюркских племен», «Из Сибири», «Опыт словаря тюркских наречий» и другие охватывают, кроме тюркологических материалов, и богатые кыргызоведческие сведения.

Василий Радлов зафиксировал и издал отрывки эпоса «Манас» и другие фольклорные памятники тюрков.

Внес огромную лепту в восстановление исторической памяти о доисламской письменной культуре кыргызов и их исторических соседей.

Автор около 150 научных трудов.

Умер 12 мая 1918 года.