Митинг против директора детсада № 5 проходит у мэрии

Родители воспитанников детского сада № 5 Первомайского района Бишкека вышли на митинг к зданию мэрии с требованием уволить заведующую дошкольной организацией Динару Мазымканову.

Родители обвиняют администрацию детсада в многочисленных нарушениях, а также в воровстве продуктов.

«Комиссия мэрии Бишкека нашла подтверждение фактов: в детском саду было только 18 наименований продуктов из 43, которые закупает муниципалитет. В амбарной книге пишется, что списывается 1,2 килограмма сметаны, а в ведомстве не проходит. Идет списание, воровство», — отметила правозащитница Анара Дауталиева.

Она требует, чтобы мэр Бишкека уволил руководителя управления образования Сауле Мейрманову.

«С ее попустительства создаются такие комиссии, которые принимают решение о дисциплинарном взыскании, хотя за такие действия увольнять по статье надо», — добавила Анара Дауталиева.

Она назвала воровство в садике одним из видов насилия.

«Такая ситуация везде. Мы поэтому требуем, чтобы вышли мэр и депутаты городского кенеша», — сказала правозащитница.

Начальник управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова сообщила, что комиссия еще не завершила работу и окончательное решение не принято. По ее словам, директор детского сада сейчас находится на больничном.