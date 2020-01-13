В Бишкеке 13 января снег. Температура воздуха ожидается +1 градус. День увеличился до 9 часов 18 минут.

Куда сходить

Культура Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Асель Кодуранова

Родилась 13 января 1971 года во Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от Социал-демократической партии Кыргызстана.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Дмитрий Щербаков

Фото из интернета. Дмитрий Щербаков

Родился 13 (1) января 1893 года в уездном городе Новозыбкове Черниговской губернии Российской империи. Советский ученый в области геологии, минералогии, геохимии и географии, доктор геолого-минералогических наук, академик АН СССР, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и техники Киргизской ССР.

Проводил геологические исследования в Средней Азии, в частности в Киргизии.

Его научные прогнозы послужили основой для открытия промышленных месторождений сурьмы и ртути в Кыргызстане.

Умер 25 мая 1966-го в Москве.

Именем Дмитрия Щербакова названа улица в Айдаркене Баткенской области.

Родился профессор Арон Брудный

Фото brudny.asia. Арон Брудный

Родился 13 января 1932 года. Психолог, доктор философских наук, профессор, экспериментатор, легендарный преподаватель.

Специалист по философии, антропологии, общей семантике и психолингвистике, член редакционных советов научных журналов «Культурно-историческая психология», «Социальная психология и общество».

Арон Брудный 52 года проработал в Национальной академии наук Кыргызстана, преподавал авторские курсы в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова, возглавлял кафедру психологии в Кыргызско-Российском Славянском университете, с 1998-го заведовал психологической лабораторией в Американском университете в Центральной Азии.

Он опубликовал свыше 300 научных работ, удостоен Государственной премии Кыргызстана в области науки и техники. Его научные работы опубликованы на семи языках мира и неоднократно переиздавались.

Помимо интенсивной исследовательской деятельности, работал над киносценариями и научно-фантастическими произведениями, опубликовал новеллы в жанре экзистенциальной прозы. По одному из киносценариев Арона Брудного в Швейцарии был снят фильм «Зеркало теней», а его пьеса «Спиритический сеанс» поставлена в Москве.

Умер 14 марта 2011 года.

Родился профессор Кулубек Боконбаев

Фото www.vb.kg. Кулубек Боконбаев

Родился 13 января 1940 года во Фрунзе. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент НАН КР, заслуженный деятель науки КР.

Известный в мире специалист в области петрологии, геохимии, металлогении и экологической геохимии.

Опубликовал более 190 научных работ, в том числе 6 монографий. Под его руководством защищена кандидатская диссертация.

Родилась профессор Шарипа Жоробекова

Фото из интернета. Шарипа Жоробекова

Родилась 13 января 1945 года. Доктор химических наук, профессор, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, академик Академии педагогических и социальных наук России.

Специалист в области физической химии и биотехнологии.

Член Научно-консультативного совета ЮНЕСКО, аффилированный член Международного общества по чистой и прикладной химии IUPAQ, член Международного научно-производственного совета по гумусовым веществам и удобрениям.

Опубликовано более 230 научных работ, 9 монографий. Получено 23 авторских свидетельства и патента. Под ее руководством защищены 14 кандидатских и 2 докторские диссертации.