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Общество

Конфликт на границе. В эпицентр инцидента вылетел замглавы МВД

Для организации всех мер по сохранению стабильности и обеспечению общественного порядка в Баткенскую область прибыл заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Алмаз Орозалиев. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Он будет координировать работу сотрудников милиции.

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Отмечается, что всю ночь сотрудники милиции обеспечивали безопасность общественную и жителей села Кок-Таш.

На усиленный вариант несения службы переведены сотрудники милиции Полка специального назначения «Шумкар» МВД, службы внутренней безопасности МВД, ОВД района и УВД области. Мероприятия проводятся совместно с сотрудниками Пограничной службы и органов местного самоуправления.

Напомним, в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт. Уточняется, что ЧП произошло сегодня ночью в местности Жака-Орук.
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