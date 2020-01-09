Пересмотр дела Текебаева. Обвинение не смогло обеспечить явку свидетелей

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по уголовному делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Суд проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

Сегодня прокуроры сообщили, что не смогли обеспечить явку свидетелей, поскольку их нет в городе.

«Один из свидетелей официально отказывается от явки в суд. Другим свидетелям не получилось вручить повестку, поскольку их нет дома. Еще несколько свидетелей находятся за пределами Бишкека, кроме свидетеля Байсынова. Алексей Модин и Леонид Маевский находятся в России», — сказали гособвинители.

Прокуроры просили отложить судебное заседание для того, чтобы выяснить местонахождение свидетелей и вынести решение об их принудительном приводе.

Напомним, на предыдущем судебном заседании стало известно, что свидетели по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова уклоняются от явки в суд.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.