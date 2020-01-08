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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дастан Бекешев требует создать комиссию и проверить Генпрокуратуру и ГНС

Парламентарий Дастан Бекешев считает, что нужно создать депутатскую комиссию и проверить Генпрокуратуру и ГНС. Об этом он написал в Facebook.

По словам нардепа, если у 77 депутатов Жогорку Кенеша есть проблемы с налоговой декларацией, то почему сам Жогорку Кенеш об этом не знает. «По закону Налоговая служба до 1 октября обязана представлять итоговый отчет о декларировании президенту, парламенту и правительству. Но после моих баталий некоторые коллеги узнали, что у большинства депутатов есть недочеты. Либо спикер нам не додал отчет, либо отчет не дошел. Но всезнающим сейчас является Генеральная прокуратура. Теперь Жогорку Кенеш должен ответить, нужно ли создать депутатскую комиссию по проверке Налоговой службы и Генеральной прокуратуры. Надо проверить — как и кто нас проверяет. Должна же быть система сдержек?» — считает Дастан Бекешев.

Он добавил 24.kg, что выступит с инициативой создания комиссии на пленарном заседании, поскольку ответ Генпрокуратуры и ГНС его возмутил.

В Генеральную прокуратуру республики поступили заключения Налоговой службы в отношении более 70 депутатов Жогорку Кенеша. В ГНС в ответ на обвинения Бекешева заявили, что это он сам указал неполные сведения в предоставленной декларации о доходах за 2018 год.

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