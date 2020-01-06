Крушение самолета в Казахстане. Второй пилот пришел в сознание

Второй пилот рухнувшего в конце декабря близ Алматы самолета Bek Air пришел в сознание. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz со ссылкой на Управление общественного здоровья Алматы.

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Отмечается, что мужчину перевели из реанимации в профильное отделение. Его состояние стабилизировалось. Он в сознании, разговаривает и находится в ясном уме.

Кроме того, медики рассказали о состоянии остальных пострадавших во время авиакатастрофы. Трех пациентов с помощью санавиации перевезли в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Нур-Султана. Их состояние тоже стабилизировалось, в динамике наблюдается улучшение. Кроме того, в больницах Алматы сейчас находятся 27 пострадавших, семеро из которых дети. Один человек по-прежнему остается в реанимации городской многопрофильной клинической больницы.

«У всех пациентов состояние стабильное. Врачи успешно провели 22 операции. В том числе двоим детям в травматологии центра детской неотложной медицинской помощи сделали операции без разреза. Преимуществами такого вида хирургического вмешательства считаются его минимальная травматичность и возможность нагружать сломанную конечность уже через несколько дней после лечения», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате авиакатастрофы под Алматы пострадали 69 человек, в том числе девять детей. При крушении самолета погибли 12 человек.