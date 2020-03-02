19:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Крушение «Боинга-747». МАК назвал причину падения самолета

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) закончил расследование крушения грузового «Боинга-747» под Бишкеком в январе 2018 года. Об этом говорится в отчете, опубликованном организацией.

Читайте по теме
Причины катастрофы «Боинга-747». Что известно

Отмечается, что причиной катастрофы самолета стало «отсутствие контроля со стороны экипажа за положением самолета относительно глиссады при выполнении автоматического захода на посадку ночью, и, как следствие, непринятие своевременных мер по уходу на второй круг при значительных отклонениях от установленной схемы захода». Это и привело в итоге к столкновению с землей.

Специалисты МАК отмечают, что произошедшему способствовали несколько факторов. В том числе недостаточная предварительная подготовка экипажа к полету на аэродром «Манас», непринятие эффективных мер по снижению самолета и выходу на установленную схему захода при осведомленности (понимании) экипажа о фактическом положении самолета выше установленной схемы. 

Сказалось повышенное психоэмоциональное напряжение членов экипажа из-за сложных условий захода (ночь, продолжительное рабочее время) и неспособность в течение длительного времени устранить отклонения по высоте полета.

«Дополнительно уровень стресса мог увеличиться из-за эмоционального обсуждения членами экипажа указаний и действий специалистов службы управления воздушным движением (УВД). Указания и действия специалистов службы УВД соответствовали установленным технологиям и схемам», — говорится в заключении МАК.

Напомним, 16 января 2017 года в Кыргызстане грузовой самолет Boeing-747-400F авиакомпании ACT Airlines (MyCargo), зафрахтованный компанией Turkish Airlines, совершал рейс из Гонконга в Стамбул. Лайнер должен был совершить посадку в аэропорту Бишкека, однако при заходе на посадку потерпел крушение. В результате крушения погибли 35 граждан Кыргызстана — жителей поселка Дачи-СУ — и 4 члена экипажа — граждане Турции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145265/
просмотров: 378
Версия для печати
Материалы по теме
Появилось видео возможного попадания ракеты в украинский самолет в Иране
На борту украинского Boeing были граждане семи государств
Все пассажиры рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли
Крушение самолета в Казахстане. Второй пилот пришел в сознание
Крушение самолета в Бурятии. Два человека погибли
На учениях НАТО затонул норвежский фрегат
В Мумбае потерпел крушение чартерный самолет, пять человек погибли
Президент встретился с детьми, потерявшими родных при крушении «Боинга»
Крушение «Боинга». МВД и Генпрокуратура продолжают расследование
Глава МЧС рассказал, сколько кыргызстанцев погибло за 11 месяцев 2017 года
Популярные новости
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
Потерять бизнес и&nbsp;дома могут бишкекчане из-за строительства дороги Потерять бизнес и дома могут бишкекчане из-за строительства дороги
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения
В&nbsp;Москве кыргызский паспорт продают за&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов, права&nbsp;&mdash; за&nbsp;4&nbsp;тысячи В Москве кыргызский паспорт продают за 5 тысяч сомов, права — за 4 тысячи
Бизнес
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
2 марта, понедельник
19:04
Разгон митинга сторонников Садыра Жапарова. На площадь выехала бригада медиков Разгон митинга сторонников Садыра Жапарова. На площадь...
19:01
Цифра дня. Более 937 тысяч паспортов выдали в Кыргызстане в 2019 году
18:51
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
18:44
Из-за коронавируса Олимпиада-2020 может пройти без зрителей
18:30
3 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет