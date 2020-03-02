Крушение «Боинга-747». МАК назвал причину падения самолета

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) закончил расследование крушения грузового «Боинга-747» под Бишкеком в январе 2018 года. Об этом говорится в отчете, опубликованном организацией.

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Отмечается, что причиной катастрофы самолета стало «отсутствие контроля со стороны экипажа за положением самолета относительно глиссады при выполнении автоматического захода на посадку ночью, и, как следствие, непринятие своевременных мер по уходу на второй круг при значительных отклонениях от установленной схемы захода». Это и привело в итоге к столкновению с землей.

Специалисты МАК отмечают, что произошедшему способствовали несколько факторов. В том числе недостаточная предварительная подготовка экипажа к полету на аэродром «Манас», непринятие эффективных мер по снижению самолета и выходу на установленную схему захода при осведомленности (понимании) экипажа о фактическом положении самолета выше установленной схемы.

Сказалось повышенное психоэмоциональное напряжение членов экипажа из-за сложных условий захода (ночь, продолжительное рабочее время) и неспособность в течение длительного времени устранить отклонения по высоте полета.

«Дополнительно уровень стресса мог увеличиться из-за эмоционального обсуждения членами экипажа указаний и действий специалистов службы управления воздушным движением (УВД). Указания и действия специалистов службы УВД соответствовали установленным технологиям и схемам», — говорится в заключении МАК.