Садыр Жапаров выразил соболезнования Турции в связи с крушением самолета

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил телеграмму соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крушением военного самолета, следовавшего из Азербайджана в Турцию.

«С глубоким прискорбием воспринял печальное известие о крушении военного самолета, следовавшего из Азербайджана в Турцию. От имени народа Кыргызстана и от себя лично выражаю Вам и всему народу Турции искренние соболезнования в связи с этой трагедией.

Разделяя боль утраты, выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме главы государства.
