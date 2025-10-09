22:47
Авиакатастрофа в Актау. Алиев поблагодарил Путина за контроль над расследованием

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что он держит под личным контролем выяснение причин крушения самолета компании Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 года в Актау, пишет «Интерфакс».

«Также хотел бы поблагодарить вас за то, что вы лично держите эту ситуацию под контролем. И как мы с вами неоднократно обменивались мнениями, а также члены наших команд постоянно в контакте. Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос», — заявил Алиев на встрече с Путиным в Душанбе.

Алиев выразил особую благодарность Путину «за эту подробную информацию в связи с трагедией декабря прошлого года, когда самолет «Азербайджанских авиалиний» потерпел катастрофу».

«Мы с вами были сразу в контакте. Как вы помните, в этот трагический день я летел на встречу в Санкт-Петербург и прямо из самолета, когда мне доложили об этом, вам позвонил, и мы выразили друг другу соболезнования. Также просил вас передать нашим коллегам, которые также участвовали в этом мероприятии, что по объективным причинам не смогу участвовать в неформальном саммите СНГ», — сказал Алиев.

На встрече в Душанбе Путин рассказал Алиеву, что среди причин крушения азербайджанского лайнера было наличие в небе над Грозном украинского беспилотника, добавил, что самолет был поврежден не поражающими элементами ракет ПВО, а их обломками после взрыва. Он также напомнил, что уже приносил извинения за эту катастрофу.

«В целом, в основном я вам изложил то, с чем меня ознакомили буквально накануне нашей встречи, вчера, позавчера, — сказал также Путин. — Еще даже, честно говоря, сегодня ночью я звонил в Москву и спрашивал, есть ли какие-то дополнительные детали. Практически все, что мне известно, я вам рассказал».

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Он направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы.
