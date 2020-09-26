11:28
USD 79.50
EUR 92.65
RUB 1.03
Общество

Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26. Погибли курсанты

В Харьковской области Украины при заходе на посадку разбился военный самолет Ан-26. На борту находились курсанты университета ВВС страны. По последним данным, погибли 25 человек. Всего на борту было 27. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Уточняется, что, по информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, крушение Ан-26 произошло во время учебно-тренировочного полета.

Двое пострадавших госпитализированы с тяжелыми обширными ожогами. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер заявил, что пилот перед падением сообщил об отказе левого мотора. «Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю», — сказал он и добавил, что несколько пострадавших успели покинуть самолет.

Ан-26 разработан в советском КБ Антонова. Эксплуатируется и пассажирская модификация Ан-26-100 вместимостью до 43 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166506/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
Крушение «Боинга-747». МАК назвал причину падения самолета
Появилось видео возможного попадания ракеты в украинский самолет в Иране
На борту украинского Boeing были граждане семи государств
Все пассажиры рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли
Крушение самолета в Казахстане. Второй пилот пришел в сознание
Крушение самолета в Бурятии. Два человека погибли
На учениях НАТО затонул норвежский фрегат
В Мумбае потерпел крушение чартерный самолет, пять человек погибли
Президент встретился с детьми, потерявшими родных при крушении «Боинга»
Крушение «Боинга». МВД и Генпрокуратура продолжают расследование
Популярные новости
Главный санитарный врач Бишкека: Вторая волна COVID-19 может быть тяжелой Главный санитарный врач Бишкека: Вторая волна COVID-19 может быть тяжелой
Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не&nbsp;умереть: совет главы скорой помощи Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть: совет главы скорой помощи
Сотни людей пытаются купить авиабилеты в&nbsp;Россию. Цены взлетели, мест нет Сотни людей пытаются купить авиабилеты в Россию. Цены взлетели, мест нет
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты
Бизнес
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в&nbsp;депозитах, как профи Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
26 сентября, суббота
11:15
Водитель такси в Бишкеке нарушил Правила дорожного движения Водитель такси в Бишкеке нарушил Правила дорожного движ...
11:07
«Мекеним Кыргызстан» № 4 инициирует создание «миграционного омбудсмена»
11:00
Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26. Погибли курсанты
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 сентября
10:48
В Кыргызстане проходит месячник «Внимание и заботу людям пожилого возраста»