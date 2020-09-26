Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26. Погибли курсанты

В Харьковской области Украины при заходе на посадку разбился военный самолет Ан-26. На борту находились курсанты университета ВВС страны. По последним данным, погибли 25 человек. Всего на борту было 27. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Уточняется, что, по информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, крушение Ан-26 произошло во время учебно-тренировочного полета.
Двое пострадавших госпитализированы с тяжелыми обширными ожогами. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер заявил, что пилот перед падением сообщил об отказе левого мотора. «Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю», — сказал он и добавил, что несколько пострадавших успели покинуть самолет.
Ан-26 разработан в советском КБ Антонова. Эксплуатируется и пассажирская модификация Ан-26-100 вместимостью до 43 человек.