Вопрос присвоения статуса села поселку Дачи СУ остается открытым. Об этом 24.kg сообщил первый заместитель акима Сокулукского района Улан Садалиев.

По его словам, в настоящее время по Сокулукскому району нет трансформированных участков под индивидуальное жилищное строительство в таком объеме. «Жители Дачи СУ просили придать статус села. В этом направлении работала комиссия, но к конечному итогу на сегодня не пришла», — сказал Улан Садалиев.

Читайте по теме Смерть под обломками самолета не стала уроком. Дачи СУ начали застраивать

Напомним, 16 января 2017 года грузовой самолет Boeing-747-400F авиакомпании ACT Airlines (MyCargo) совершал рейс из Гонконга в Стамбул. Лайнер должен был совершить посадку в аэропорту Бишкека, однако при заходе на посадку потерпел крушение. В результате крушения погибли 35 граждан Кыргызстана — жителей поселка Дачи СУ — и 4 члена экипажа — граждане Турции.

На месте трагедии установили памятник. В 2019 году территорию в том районе начали застраивать. Землю продавали по $2,5-3 тысячи. «Данный участок не трансформирован. Мы вызвали хозяев земли. Оказывается, пришли третьи лица и продали землю. Настоящие хозяева об этом не знали. Позже они сами и снесли данные сооружения», — отметил Улан Садалиев.