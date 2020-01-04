Освобождение Батукаева. Адвокаты настаивают на проведении процесса в здании суда

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев ходатайствует о прекращении судопроизводства по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в здании ГКНБ. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, нельзя из-за одного человека нарушать права всех участников процесса. «Но проводить слушания в кабинете следователя ГКНБ — это неправомерно абсолютно. Я буду требовать, чтобы суд проходил там, где ему положено, и в присутствии журналистов», — сказал Сергей Слесарев.

Алмазбек Атамбаев будет присутствовать на заседании в Первомайском суде, если позволит состояние здоровья. Сергей Слесарев

Юрист отметил: такой практики никогда не было прежде, чтобы судьи заседали в ГКНБ. «Я понял бы, если бы само здание Первомайского суда находилось бы на ремонте, не было бы подходящих помещений. Но ничего подобного нет. С какой стати судья Эмиль Кайыпов решил вести процесс в Госкомитете национальной безопасности, непонятно. Никакого толкового и внятного объяснения ни я, ни мои коллеги, так и не получили», — подчеркнул Сергей Слесарев.

Отметим, Алмазбек Атамбаев содержится в СИЗО ГКНБ. Он получил еще уведомления о подозрении по статьям «Захват заложника с целью принуждения государства», «Незаконное обогащение», «Легализация преступных доходов» УК КР.

Всего Алмазбеку Атамбаеву вручено 14 уведомлений следователями МВД, Генеральной и Военной прокуратуры. Бывший глава государства обвиняется по восьми статьям Уголовного кодекса.