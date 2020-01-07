24.kg поздравляет кыргызстанцев с Рождеством!

Православные кыргызстанцы в ночь с 6 на 7 января отмечают один из главных праздников — Рождество Христово.

Рождество — это семейный и очень мирный праздник, праздник тихой радости и мечты, добрая сила которого способна творить настоящие чудеса.

Это символ бесконечности мира, его постоянного преображения. Пусть эта вера помогает людям жить, работать, воспитывать детей и противостоять всем невзгодам и печалям, которые уготованы им судьбой.

Здоровья и силы духа, душевного равновесия, мира и радости, достатка и благополучия всем кыргызстанцам!

Пусть сбываются все ваши заветные мечты. С Рождеством!