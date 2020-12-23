«Русские сезоны» проведут необычный рождественский концерт. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

По его информации, 24 декабря «Русские сезоны» преподнесут зрителям творческий подарок — премьерную трансляцию Рождественского концерта в Музее Фаберже. На сцене выступят звезды мировой оперы и балета, среди которых солистка Мариинского театра Елена Стихина, пианист Николаус Рексрот, флейтистка София Виланд, российский актер театра и кино Владимир Кошевой и многие другие.

«В Колонном зале оперные певцы исполнят классические композиции и новогодние хиты, а на парадной лестнице музея зрителям представят авторский танец-импровизацию хореографа Владимира Варнавы. Также в программе концерта русская поэзия и шедевры классической музыки в исполнении пианистов-виртуозов. Кроме того, состоится премьерное исполнение балета с фрагментами спектакля «Дафнис и Хлоя» под музыку Дариюса Мийо», — сообщили в Россотрудничестве.

Концерт можно посмотреть 24 декабря в 20.00 по московскому времени на официальном сайте «Русских сезонов».