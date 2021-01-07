24.kg поздравляет кыргызстанцев с Рождеством Христовым

Сегодня особенный день для всех православных кыргызстанцев.

В это наполненное волшебством и ожиданием чуда время христиане всего мира отмечают великий праздник Рождества Христова, который наполняет сердца радостью и дарит надежду. На то, что все в этой жизни совершается к лучшему, что все невзгоды будут преодолены, что каждого из нас впереди ждет много доброго и светлого.

24.kg поздравляет всех кыргызстанцев с праздником. Пусть в наших домах будет тепло и уютно, в семьях царят любовь и взаимопонимание, близкие всегда поддерживают, а страна процветает!

Пусть наша жизнь будет мирной, спокойной и счастливой!