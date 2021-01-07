00:36
USD 83.18
EUR 102.10
RUB 1.11
Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Рождеством Христовым

Сегодня особенный день для всех православных кыргызстанцев.

В это наполненное волшебством и ожиданием чуда время христиане всего мира отмечают великий праздник Рождества Христова, который наполняет сердца радостью и дарит надежду. На то, что все в этой жизни совершается к лучшему, что все невзгоды будут преодолены, что каждого из нас впереди ждет много доброго и светлого.

24.kg поздравляет всех кыргызстанцев с праздником. Пусть в наших домах будет тепло и уютно, в семьях царят любовь и взаимопонимание, близкие всегда поддерживают, а страна процветает!

Пусть наша жизнь будет мирной, спокойной и счастливой!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179074/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
Новогодняя елка в Бишкеке вошла в топ-5 самых высоких в СНГ
График работы общественного транспорта 31 декабря и 1 января
Чего хотят кыргызстанцы? Стенд с желаниями установлен в Бишкеке — успей загадать
«Русские сезоны» проведут необычный рождественский концерт
Купить подарки и заработать на жизнь. В Бишкеке открыли новогоднюю ярмарку
Мы обязаны вместе жить и трудиться: поздравление президента с Рождеством
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Рождеством!
Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
Как выглядят семь известных городов мира перед Новым годом и Рождеством
Очень сомнительный маркетинг. Рождественский свитер с кокаином стал хитом продаж
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Школы в&nbsp;регионах готовятся к&nbsp;открытию после зимних каникул Школы в регионах готовятся к открытию после зимних каникул
Часть Бишкека и&nbsp;областей остались без электричества Часть Бишкека и областей остались без электричества
На&nbsp;этой неделе кыргызстанцев ждут длинные выходные На этой неделе кыргызстанцев ждут длинные выходные
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
7 января, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Рождеством Христовым
6 января, среда
23:38
Принадлежавший Трампу автомобиль Ferrari выставили на аукцион
23:06
В Джалал-Абаде супруга осужденного пыталась пронести в колонию 40 тысяч рублей
22:49
Полкило первой черешни 2021 года продали почти за $10 тысяч
22:23
Как вести себя при отравлении угарным газом. Советы от МЧС
22:00
Чудаки парковки. Нарушители заезжают на тротуары, подвергая опасности пешеходов