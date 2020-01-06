Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник

Завтра православные всего мира отмечают один из самых главных праздников — Рождество Христово. Это единственный православный праздник, который в Кыргызстане является выходным днем. Об особенностях и традициях Рождества читайте в нашем материале.

1 Откуда пошел праздник?

Фото из интернета. Рождество - один из главных христианских праздников

Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа, которого христиане считают Спасителем человечества. Это произошло в небольшом иудейском городке Вифлееме.

Согласно Писанию, пресвятая Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме во время проходившей тогда переписи населения.

Город был переполнен людьми, и мест для ночлега в домах ни у кого не было. Поэтому Мария и ее муж Иосиф расположились в хлеву, где ночевали вместе с домашними животными. Там же на свет и появился Иисус Христос.

В момент рождения Христа на небе появилась звезда, которая указала волхвам (мудрецам) путь к младенцу.

После рождения Иисуса первыми из людей ему пришли поклониться пастухи, извещенные об этом событии явлением ангела. Мудрецы вошли в хлев и преподнесли будущему Спасителю свои дары: золото, ладан и смирну (особое благовонное масло).

2 Когда его отмечают?

Фото из интернета. Католики празднуют Рождество 25 декабря, а православные - 7 января

Православные и католики отмечают Рождество в разные даты. Первые празднуют его именно 7 января, а вот вторые считают датой Рождества 25 декабря. Традиция возникла из-за введения в Европе григорианского календаря в 1582 году. В России лишь в ХХ веке стали пользоваться европейским летоисчислением.

Православная церковь и вовсе не приняла новый календарь. Поэтому продолжает считать христианские праздники по частично реформированному Петром I византийскому календарю.

Определить точную дату рождения Иисуса Христа невозможно. Попытки сделать это по датам сопутствующих событий не увенчались успехом. Не содержит какой-либо точной даты рождения Спасителя и Библия.

3 Что происходит перед Рождеством?

Фото из интернета. Рождественский пост длится 40 дней

Рождеству предшествует 40-дневный пост, который должны соблюдать православные. Смысл воздержания в том, чтобы достойно встретить праздник. По сравнению с Великим постом рождественский — не такой строгий.

За исключением среды и пятницы, а также рождественского сочельника — 6 января, верующим можно вкушать рыбу и морепродукты.

В ночь перед Рождеством принято заканчивать пост и начинать готовиться к празднику. Вечером в канун праздника всегда отдыхали — работать запрещалось. Согласно церковным правилам и народной традиции, в канун Рождества нельзя принимать пищу до появления на небе первой звезды — в память о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к месту Рождества Христова.

4 Как отмечают праздник?

Фото из интернета. В ночь с 6 на 7 января в церквях служат божественную литургию

В ночь перед Рождеством в церквях обязательно проходят праздничные богослужения. В Бишкеке они состоятся в Воскресенском соборе (проспект Жибек Жолу, 497) и храма Святого равноапостольного великого князя Владимира (12-й микрорайон, 52/4).

Рождество — семейный праздник, поэтому его принято встречать в кругу родных и близких.

Церковь чтит двенадцать дней после Рождества. Они называются Cвятыми днями, или Cвятками. Завершаются Святки еще одним важным христианским праздником Крещения Господня.

5 Что принято ставить на стол?

Фото из интернета. На Рождество нет специальных правил для праздничного стола

В рождественском меню главное место занимает кутья или сочиво (от слова «сочельник»). Это блюдо, состоящее из зерен пшеницы, орехов, меда, сухофруктов и мака, испокон веков ели наши предки в Рождество. Именно с этого блюда начинают трапезу в Рождество. Блюдо символично, потому что его подают, желая сладкой жизни весь год. Кутья символизирует богатство и семейный достаток.

В остальном же единых правил, как нужно накрывать стол на Рождество, нет.

Главное — рождественский стол должен быть особенно щедрым и богатым. Кроме того, считается, что к рождественскому столу нужно приглашать всех, кому это необходимо. Существует поверье, что на ужин в честь Рождества Христова может пожаловать сам Господь. Но неизвестно, в каком обличье он предстанет.

6 Колядки и гадания

Фото из интернета. На Рождество принять колядовать

В сочельник, накануне Рождества, у православных христиан издревле принято колядовать. По окончании церковной службы молодежь наряжалась в костюмы и ходила в гости к соседям, распевая песни с пожеланиями здоровья и счастья — колядки. Хозяева домов давали гостям угощения или деньги.

Сейчас традиция несколько трансформировалась. Вечером в канун Рождества по домам ходят дети с предложением отведать кутьи.

Считается, что нужно обязательно отведать каши, а взамен дать денег или сладостей.

Кроме того, ночь перед Рождеством девушки любили проводить за гаданиями. Считалось, что полученным предсказаниям суждено сбыться. Самым популярным гаданием было о будущей семейной жизни.

Одним из ярких повествований о празднике считается повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством», в которой колоритно описаны все традиции. Почитать или послушать ее можно здесь. Кроме того, это произведение экранизировали. Знакомство с ним вам доставит массу удовольствия.

7 Какие есть приметы?

Фото из интернета. С Рождеством связано и много примет

С Рождеством связано и много поверий. Например, обращают внимание и на то, какой гость первым перешагнет порог дома утром 7 января: если это будет мужчина, то весь год хозяевам будет сопутствовать удача и благополучие, если же женщина, то наоборот.

На Рождество внимательно следили и за погодой. Метель и иней на ветвях деревьев предвещали хороший урожай, снег — раннюю весну.

Не очень хорошо, если накануне тепло: приметы говорят, что тогда в наступившем году будут проблемы со здоровьем. И, наоборот, если на Рождество морозно — это к крепкому здоровью. В этот вечер стоит посмотреть на небо. Если оно ясное и звезды светят ярко — год будет спокойным, без потрясений.